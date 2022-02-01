Lavrov: ABD, bölünmez güvenlik mutabakatlarıyla ilgili teklifimize olumsuz yaklaştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin Rusya'yla güvenlik konusundaki müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Sputnik’in aktardığına göre, Blinken ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapıldı.

'Görüş alışverişini tam koordinasyonla gerçekleştirme niyetindeyiz'

Tarafların ABD'nin Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifine verdiği yanıtı ele aldıklarını aktaran Price, "Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'yla karşılıklı güvenlik endişeleri konusunda kapsamlı görüş alışverişini hem ikili düzeyde hem de müttefikler ve partnerlerle birlikte sürdürmek istediğini vurguladı. Bu görüş alışverişini partnerlerimiz ve müttefiklerimizle tam koordinasyon içinde gerçekleştirme niyetindeyiz" dedi.

Price'ın açıklamasına göre Blinken, Rus tarafını gerilimi azaltmaya ve askerlerini ve askeri teçhizatını Ukrayna sınırından çekmeye davet etti.

Ukrayna'ya yönelik 'saldırgan tutumun' sürdürülmesi halinde bunun Rusya için hızlı ve ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunan Blinken, Moskova'yı diplomasi yolundan ayrılmama çağrısı da yaptı.

ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını koruduğunu söyleyen Blinken, tüm ülkelerin kendi dış politikasını ve katılacağı ittifakları belirleme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Lavrov: Batılı meslektaşlarımız, bölünmez güvenlik mutabakatını unutturmaya çalışıyor

Blinken'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sergey Lavrov, Rusya'nın bölünmez güvenlik mutabakatlarının gönüllü olarak uygulanmasıyla ilgili teklifinin ABD tarafından olumsuz karşılandığını söyledi.

ABD ve NATO'nun bölünmez güvenlik ilkesini tamamen unutturmaya çalıştığını belirten Lavrov, Blinken'ın bölünmez güvenlik konusunda Rusya'yla istişare edecekler konular bulunduğunu kabul ettiğini anlattı.

"Bölünmez güvenlik, Avrupa-Atlantik coğrafyasın mutabık kalınan, temel uluslararası hukuk ilkesidir. Batılı meslektaşlarımız bunu sadece görmezden gelmekle kalmıyor, tamamen unutturmaya çalışıyor" diye konuşan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

'Bölünmez güvenlik, sürüncemede bırakılmasına izin vereceğimiz bir konu değil'

"Bunun gerçekleşmemesi için, Washington'dan tekliflerimize yanıt aldığımızda, bu konuyu bir mektupta detaylı olarak anlattım ve tutumumuzun bilinmesi için onu AGİT ülkelerinin ve bir dizi başka ülkenin dışişleri bakanlarına gönderdim. Blinken'a, bunun sürüncemede bırakılmasına izin vermeyeceğimiz bir konu olduğunu ve Batı'nın yükümlülüklerini neden yerine getirmek istemediğine veya neden sadece kendi çıkarına olanları yerine getirmek istediğine dair adil müzakere ve açıklama konusunda ısrarcı olacağımızı net şekilde belirttim."

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'dan yazılı yanıt aldıkları yönündeki açıklamasının anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyleyen Lavrov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ABD Dışişleri'nin Washington'un yanıtına cevaben Moskova'dan bir belge aldıklarına dair açıklamasını gerçekten duyduk. Burada bir anlaşmazlık var. Zira ABD'nin ilk tepkisini bir hafta kadar önce aldığımızda, ABD'lilerin kendileri için önemli olan ancak ikinci derecedeki konuları istişare etmeye konsantre olduğunu hemen fark ettik. Bu aşamada, ABD'nin yanıtına sunulacak cevaplarla ilgili kurumlar arası mutabakat sürecini tamamlamak üzereyiz. Daha sonra onları devlet başkanına sunacağız."