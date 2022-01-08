Rusya'dan Blinken'e yanıt: ABD'liler evinizdeyse hayatta kalmak zor olabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in düzenlediği basın toplantısında Rusya'yı hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Dışişleri Bakanı, bugün Kazakistan'daki trajik olaylar hakkında art niyetli açıklamalarda bulundu. Blinken tarih dersine bu kadar meraklıysa, akla böyle bir ders geliyor: Amerikalılar evinizdeyse, hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zor olabilir" denildi.

Blinken, yaptığı basın toplantısında, Kazakistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne yardım başvurusuna ilişkin "Neden dış yardıma ihtiyaç duydukları anlaşılır değil. Tarihten bir ders: Evine Ruslar girdiyse onları evden çıkarmak zor olabilir" demişti.