Lavlar okyanusa ulaştı: 600 ev ve 21 kilometrelik yol yok oldu

İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı La Palma adasında 10 gün önce gerçekleşen yanardağ patlamasında akan lav Atlantik Okyanusu'na ulaştı.

Lavların salı gecesi Playa Nueva kumsalından okyanusa erişirken, bölgede patlamalara ve zehirli gaz yayılmasına dair endişelerin sürdüğü kaydedildi.

Kanarya Adaları'nın acil durum servisi, dışarıda bulunanlara güvenli bir yere sığınma çağrısı yaptı.

19 Eylül'de gerçekleşen yanardağ patlamasında lavların akması sonucunda 600 ev ve 21 kilometrelik yol yok oldu. Lavların, büyük bir bölümü tarım arazisi olan 258 hektarlık alanı da yok ettiği bildirildi.

Yanardağ patlamasının ardından 6 binden fazla insan bölgeden tahliye edilirken, şu ana kadar ölü ve yaralı olmadığı belirtildi. Lavların okyanusa ulaşmasının ardından kıyıdaki köylerin de boşaltıldığı aktarıldı.

İspanya, dün 85 bin nüfuslu turizm ve tarıma dayalı ekonomisi olan La Palma'yı felaket bölgesi ilan etti. Volkanik kül yağışı riskinden dolayı adada bulunan havalimanının da kapatıldığı belirtildi.

Hükümet, ada için 10,5 milyon avroluk bir yardım paketi hazırlandığını açıkladı. Mevcut olağanüstü hal sona erdiğinde altyapının yeniden inşası için ek yardım paketleri oluşturulacağı duyuruldu.