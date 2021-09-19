Kanarya Adaları'nda yanardağ patlaması: Tahliyeler başladı

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Cumbre Vieja yanardağı son bir haftada yaşanan bir dizi depremin ardından patladı. Yanardağın lav, kül ve devasa beyaz duman püskürtmesi üzerine yakın bölgede tahliyelere başlandı.

Kanarya Adaları'na bağlı güneydeki La Palma Adası'nda bulunan Cumbre Vieja yanardağı 20. yüzyılda ilki 1949'da, ikincisi 1971'de olmak üzere iki kez patlamıştı.

Yerel hükümet yanardağa yakın yerleşim yerlerinden tahliyelerin başladığını duyururken ada sakinlerine "son derece dikkatli olmaları ve gereksiz riskten kaçınmak için patlama bölgesinden uzak durmaları" çağrısında bulundu.

İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgeye bir helikopter ile 200 güvenlik görevlisinin sevk edildiği belirtildi.

Bölgede bir haftadır en büyüğü yaklaşık 4 büyüklüğünde olan binlerce deprem meydana gelmişti.