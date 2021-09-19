6 bin 828 depremzedeye boş senet imzalattırıldı

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan 6 bin 828 depremzedeye AFAD tarafından boş borçlandırma senetleri imzalattırıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, depremde ağır, orta ve az hasar alan yerler için yıkım kararı veren AFAD, para karşılığı yeniden bina yapmak için 7 ayrı yerde proje alanı belirledi. 1819 binayı yıkan AFAD, evlerin tapusunu da Hazine üzerine taşıdı. Binaları yıkılan çaresiz yurttaşlara taşınma ve kira yardımı dışında da hiçbir ödeme yapılmadı. Depremzedeler eşya yardımı alamadı, esnafa verileceği söylenen hibe verilmedi.

AFAD ise hak sahipliği başvurusu yapan depremzedelere, 2 yıl ertelemeli 20 boyunca faizsiz kredi verileceğini belirtip bunun için de para miktarının boş bırakıldığı senet imzalattı. Para miktarının binaların yapım maliyetine göre belirleneceğinin söylendiği öğrenildi. Senedi imzalayan depremzelere, ne kadar borçlandığı, evlerin metrekaresi ve kaçıncı kat olacağı belirtilmedi. Görevliler, borç senedini imzalamamaları halinde proje alanlarına yapılan evlerden hak sahibi olamayacaklarını, imzalamaktan başka çözüm yolu olmadığını söyledi. Çaresiz kalan yaklaşık 657’si ticarethane sahibi 6 bin 828 depremzede, Ziraat Bankası’nın ödenecek miktarı boş bırakılan borçlandırma ve taahhütname senetlerini imzalamak zorunda kaldı.