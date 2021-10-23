Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Halil Ağa Sokak üzerinde bulunan ÖZKA lastik fabrikasına ait depoda bir işçi iskeleden düştü.

İHA'nın aktardığına göre, depoda iskele üzerinde çalışan 43 yaşındaki S.K. adlı işçi, dengesini kaybederek zemine düştü.

Düşme ile başı ve ayağından yaralanan işçiyi gören arkadaşları,112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.