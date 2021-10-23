İşyerinden sözlü izin alan işçi işten çıkarıldı, Yargıtay patronu 'haklı' buldu!

Çalıştığı şirketin şantiye şefi olan inşaat mühendisinden sözlü izin alarak işyerinden ayrılan işçi ‘devamsızlık’ iddiasıyla işten atıldı. Kıdem tazminatı için mahkemeye başvuran işçiye Yargıtay’dan "Sözlü izin aldığın için tazminat alamazsın" yanıtı geldi.

İş mahkemesi işçiyi haklı buldu, Yargıtay patronu

İnşaat şantiyesinde çalışan işçi, acil bir takım işleri olduğunu belirterek şantiye şefi inşaat mühendisi H.T.’den sözlü izin alıp işten ayrıldı. İşçi iki gün mesaiye gelmeyince şantiye şefi mühendis, devamsızlık tutanağı tuttu. Patron tarafından işten çıkarılınca, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı.

Mahkeme; davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak, tarafların ileri sürmediği "çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği" gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verdi. Kararı işveren temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay, patronu "haklı" buldu, "Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi. (İHA)