Laiklik ve kadın düşmanı Burdur Defterdar Vekili'ne tepki: Derhal görevden alınmalı

Burdur'da laiklik ve kadın düşmanı açıklamaları tepkilere yol açan Defterdarlık Gelir Müdür Vekili Serkan Çevik'in görevden alınması için bir çağrı da TKP'den geldi.

TKP Burdur İl Örgütü "Kadın düşmanı Serkan Çevik derhal görevden alınmalıdır" açıklamasını yaptı.

Burdur Defterdarlık Gelir Müdür Vekili Serkan Çevik, merkeze alınan Burdur Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'ı kastederek “İşlerini kadına bırakan topluluk asla felah olmaz” şeklinde hadise dayandırarak paylaşımda bulunmuştu.

Çevik daha önce de 2021 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişen çocukları kastederek “Laiklik dinini yetiştirme yurtlarında yetişen çocuklara öğrettiniz ne edep, ne İslâm, ne vatan sevgisi öğrettiniz. Kamu kurumlarına yıllardır sınavsız aldınız, Şimdi 657 kalkanı altında çalıştıramıyorsunuz. (Yetiştirme yurdunda yetişip sorunsuz çok az, az kesimi tenzih ederiz)” şeklinde bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Çevik bu paylaşımına gelen tepkilerin ardından görevden alınmış ancak kısa süre sonra göreve iade edilmişti.

TKP Burdur İl Örgütü'nden bugün yapılan açıklamada "Gerici Serkan Çevik bir daha hiçbir kurumda görev almamak üzere derhal görevden alınmalıdır. Kendisini dikensiz gül bahçesinde sanan gericiliğin kökünü kazıyacağız! Kadın düşmanlarını tarihin çöplüğüne göndermek için aydınlıktan yana olan herkesi laiklik mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz" denildi.