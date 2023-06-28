Laikliğe karşı işlenen suçlar artık suç değil mi?

soL Yazarı Kadir Sev, bugün yayımlanan köşe yazısında Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerinin ne anlama geldiğini anlatırken kuruma aktarılan dehşet verici bütçe ve faaliyetlerine ilişkin verileri sıraladı.

2 milyon 155 bin kitap ücretsiz dağıtıldı

2022 yılı Faaliyet Raporunda, Diyanet'in bastığı dinsel içerikli 2 milyon 155 bin kitabın, müftülüklere; okullara; kütüphanelere; cezaevlerine; yurtiçi-yurtdışı temsilciliklere ve isteyen vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığı belirtilmiş.

2,5 milyon kişiye 'ödüllü' din eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 yılı Faaliyet Raporunda, 2021-2022 eğitim/öğretim yılında Kuran kurslarına 134 bin 217 erkek, 513 bin 321 kadın olmak üzere 647 bin 538 öğrenci; yaz kurslarına 2 milyon 461 bin öğrenci katıldı. Ayrıca 45.125 öğrenciye uzaktan yaygın din eğitimi verildiği belirtiliyor.

"Çocuklara yönelik yaygın din öğretimi" başlığı altında yürütülen Kuran kursları öğretim programlarında 4-6 yaş grubundaki 83 bin 508 erkek, 84 bin 931 kız olmak üzere toplam 168 bin 439 çocuğumuz bu anlayışla yapılan eğitimlerden geçirildi. Kursları bitirenler ödüllendirildi.

Laikliğe karşı işlenen suçlar artık suç değil!

Anayasa’nın İkinci Maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” yazıyor.

Türkiye Cumhuriyeti maddede sayılan özelliklerin hiçbirini taşımıyor artık. Laiklik bitirildiği için yürütülen idari işlemleri gerçekleştirenler ile yöneticilerin sözleri suç sayılmıyor ve yargı harekete geçmiyor.

Kadir Sev’in yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.