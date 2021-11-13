‘La Kasa Da Para Yok’ paylaşımı nedeniyle işten atıldı

La Casa De Papel dizisinden esinlenerek yapılan “La Kasa Da Para Yok” görselini Whatsapp durumunda paylaşan Hakan Dağlı adlı bankacı, “Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve yönetimini küçük düşürücü, rencide edici paylaşımda bulunduğu” iddiasıyla işten çıkarıldı.

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki bankalarda şube müdürlüğü yaptığını belirten Dağlı, “Son olarak Esentepe Kurumsal Şube'de görev yaparken iş akdim feshedildi. Bir caps paylaştığımdan dolayı tazminatlarım ödenmek suretiyle iş akdim feshedildi. Görev yaptığım süre içerisinde gereksiz yere yetki unvan indirimleri aldım. Mesela bölge müdürlüğünden 11 kademe aşağı indirilerek 5. sınıf bir şube müdürlüğüne atandım. Daha sonra 6 ay açığa alındım. Gerekçe ise alkol kullanmam, ramazanda sigara içmemdi. En sonunda iş akdim feshedildi. Üstelik sadece kendi arkadaş grubumda paylaştım. 26 yıllık emek var. İnsan inanamıyor” diye konuştu.