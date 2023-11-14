KYK'lardaki asansör kazalarının araştırılması teklifi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

İYİP'in verdiği KYK yurtlarında kullanılan asansörlerde muayene ve bakımlarında ihmal yaşanıp yaşanmadığına yönelik araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Ne olmuştu?

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B. tutuklanmıştı.

Olayın ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat “15 kişilik asansöre 16 kişi bindiler” demesi tepkilere yol açmıştı.

Zeren Ertaş’ın ölümünün ardından KYK, panik halinde ülke genelinde birçok yurtta asansör denetimi yaptırmış ve çok sayıda asansör mühürlenip kullanıma kapatılmıştı. Ancak KYK yurtlarındaki asansör arıza ve kazaları yine de son bulmamış, Rize, Sivas, Ordu, Çorum, Muş'taki KYK yurtlarında arıza ve kazalar sonucu bazı öğrenciler ya mahsur kalmış ya da düşen asansörlerde son anda faciadan kurtulmuştu.

Tüm yurtta öğrenciler üniversitelerde ve KYK yurtlarında Zeren Ertaş için ayağa kalkmış ve "Ölmeye değil okumaya geldik" diyerek protesto gösterileri düzenlemişti.