KYK yurtlarında skandallar bitmiyor: Bugün de 140 öğrenci yemekten zehirlendi

Yalova'da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Akça Hatun Öğrenci Yurdu'nda 140 öğrenci dün akşam çıkan yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Kız öğrenci yurdunda kalan yaklaşık 140 öğrenci, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Yalova Üniversitesi karşısında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrenciler idarecilere rahatsız olduklarını bildirdi.

Acil serviste ikinci bir sarı alan oluşturuldu

AA'nın haberine göre toplam 1300 öğrencinin yediği akşam yemeği sonrası şikayetleri olan yaklaşık 140 öğrenci, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çoğunluğu ayakta tedavi olduktan sonra taburcu edilen öğrencilerden bir kısmının tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Öğrenciler için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından acil serviste ikinci bir sarı alan oluşturulurken, çok sayıda uzman doktor, hemşire ve sağlık görevlisi burada görev aldı.

Mantar çorbası ve köfteden alınan numuneler tahlile gönderildi

Öğrencilerin akşam yemeğinde yediği mantar çorbası ve köfteden numunelerin alınarak tahlile gönderildiği ve idari inceleme başlatıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 2090 öğrenci kapasiteli Akça Hatun Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrencilerimiz karın ağrısı ve ishal şikayeti ile yurt idaresine müracaatta bulunmuştur. Bunun üzerine ivedilikle öğrencilerimiz hastaneye sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizin genel durumları iyi olup, tedavisi tamamlanan öğrencilerimiz taburcu edilmektedir. Konu ile ilgili Valiliğimizce gerekli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Skandallar bitmiyor, Erdoğan'ın kuzeni olan KYK genel müdürü sessizliğini koruyor

Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında bozuk asansörler, yetersiz ve hijyen sorunu olan yemeklerle ilgili sorunlar devam ediyor.

Aydın'da KYK yurdunda düşen asansörde Zeren Ertaş'ın yaşamını yitirmesinin üzerinden henüz 2 hafta geçmeden dün gece de Rize Ayder'deki KYK yurdunda bir asansör bulunduğu kattan zemine düşmüş, bir öğrenci hastaneye kaldırılmıştı. Öğrenciler yurt önünde protesto gösterileri yapmıştı.

19 Şubat 2019 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan teyzesinin oğlu olan Recep Ali Er'i KYK Genel Müdürü olarak atamıştı. KYK yurtlarında ardı ardına yaşanan facia ve skandallara karşın Recep Ali Er halen sessizliğini koruyor.