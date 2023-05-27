KYK yurt kapısı önünde tacize uğradı: 'Aylardır yakalanmamış'

25 Mayıs'ta İstanbul Güngören’de bulunan Fatih Sultan Mehmet KYK Kız Öğrenci Yurdu’nun giriş kapısının önünde bir kadın öğrenci sözlü tacize uğradı. Saat 23.00 sularında gerçekleşen olay üzerine genç kadın, ikamet ettiği öğrenci yurdunun girişinde bulunan güvenliklere durumu anlatarak polisi aradı.

Tacize uğrayan öğrenci, "polisin devriye gezdiğini ancak şahsı göremediklerini söyleyerek geri döndüklerini" anlattı. Olayın ardından hiçbir önlem alınmadığını gören belirten Ö.S.T., idareye giderek konu hakkında bir dilekçe yazarak, olayı Twitter üzerinden de paylaştı.

Paylaştığı gönderide Fatih Sultan Mehmet Kız Öğrenci Yurdu’nun adını geçirdiği gerekçesiyle öğrenciden "paylaşımını kaldırması" talep edildi ve “gerekli yerlere iletildiği” söylendi.

Yaşadığı olayı arkadaşlarıyla da paylaşan Ö.S.T. diğer arkadaşlarının da aynı kişi tarafından tacize uğradığını, söz konusu kişinin yurt önünde "mastürbasyon yaparken görüldüğünü" ve yurt idaresince daha önce de önlem alınmadığını öğrendi.

“Aylardır yakalanmamış” diyerek endişelerini idareye de belirten öğrenci, yurt idaresi tarafından “Nereden biliyorsun bu adamın yakalanmadığını? Kaç nüfuslu yer burası, gerekli yerlere yazdık biz” şeklinde geçiştirici bir tavırla karşı karşıya kaldığını söyledi. Bunun üzerine öğrenci güvende olmadığını düşünerek sosyal medyadaki paylaşımını yineledi.

Öğrenciler konuyla ilgili bir an önce adım atılmasını istiyor.