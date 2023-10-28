KYK yurdundan mektup: 'Ucuz ölümler ülkesinde yaşıyoruz'

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör faciasından sonra Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin dört bir yanında yapılan protestolarla öğrenciler yaşadıkları sorunlara dikkat çekmeye çalıştı.

Bu tepkilerden birisi de Bilecik'teki KYK Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yazdığı mektupla "Eğer bir gün ölürsem mahşerde hesaplaşacağız" diyen öğrenci, "Ucuz ölümler ülkesinde yaşıyoruz" dedi. soL'a konuşan öğrenci, arkadaşlarının yaşadığı barınma sorunlarına dikkat çekerken hemen hemen her yurtta benzer sorunların yaşandığını belirtiyor.

'Zeren Ertaş'tan sonra çeki düzen verdiler'

İsmini vermek istemeyen öğrenci, yaşadığı sorunları anlatırken "Zeren Ertaş'ın ölümü hepimizi sarstı. Ama burada da görevliler, güvenlikler kendileri çeki düzen verdiler. Akılları başlarına yeni geldi sanırım" diyor.

Yaşanan kazanın ardından önlemlerin alındığına dikkat çeken öğrencilerin neredeyse hepsi aynı soruna dikkat çekiyor:

'Bize kötü davranıyorlar!'

"Bize kötü davranıyorlar" diyen öğrenciler yaşanan kazanın ardından yurt ve yönetimdeki görevlilerin öğrencilerle olan konuşmalarını değiştirdiklerini ve kendilerine çeki düzen verdiklerini ifade ediyor. Ve haklı olarak da soruyorlar: "İlla birinin canına mı mâl olması gerekiyordu?"

"Muhtemelen bir kaç ay böyle kibar davranacaklar. Sonrasında yine eminim ki eski tas eski hamam" diyor bir diğer öğrenci.

'Ölmek istemiyorum'

Bilecik'te okuyan öğrenciye "Neden bu veda mektubunu yazdın?" diye sorunca "Diyeceğim bir şeyim yok. Ölmek istemiyorum. Bizi burada odalara tıkıştırıyorlar. Binalar güvenlikli değil. Deprem korkularımız var. Belki bina yıkılacak ilk depremde. Buna dair bir bilgi sahibi değiliz. Ben bir annenin evladıyım. Bu şartlar altında okul okumamak lazım. Hak etmiyoruz bunu" diyor.

Öğrencinin yazdığı mektup şöyle:

'Rahat bir uykudan mahrum bırakılan öğrencilerin sesi olmak istiyorum'

Yazdığı mektubu sosyal medyada paylaşan öğrencinin ifadeleri ise şu şekilde:

"Merhabalar öncelikle ucuz ölümler ülkesi olan Türkiye'den sesleniyorum.

Eğer olurda bir gün eğitim sürecimde ölüm haberimi alırsanız tüm gençlikten ricam yazımı paylaşın herkes görsün. Bu bir gerçek. Ülkemizin başlı başına katil bir ülke olduğunu vurgularım bir öğrenci olarak. Her şeyden kısıyorlar. Bu ülkeyi eğitim kurtaracak ve yönetim hala bunun farkında değil.

Rahat bir uykudan mahrum bırakılan öğrencilerin sesi olmak istiyorum.

Ölümlere dur, sağlıklı ölümsüz eğitime evet diyorum. Hayatın tüm zorluklarını üzerimizden alın. Kalkın planınız olsun.

Bu ülkede şans eseri yaşamayalım. Hayallerimiz, umutlarımız var. Yorganlar kimseye kefen olmasın.

Yoksulluk, geleceksizlik, erkek şiddeti, ölüm...

Bunlar kaderimiz değil. Mutlaka mahşerde hesaplaşacağız!"