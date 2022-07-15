KYK borçlarıyla ilgili çalışma tamamlandı: Erdoğan açıklayacak

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK), öğrencilere verdiği kredilerin geri ödemesine Üretici Enflasyonu’nu (ÜFE) yansıtarak bayramın ikinci gününde yeniden hesaplamasıyla gençlerin borçları astronomik rakamlara dönüşmüştü.

Anadolu Ajansı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na dayandırdığı bilgiye göre, bakanlığın KYK kredi borçları ile sürdürdüğü çalışmaların tamamlandığı öğrenildi.

KYK kredi borçlarıyla ilgili çalışmaların 18 Temmuz’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı duyuruldu.