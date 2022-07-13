Öğrenciler isyan etmişti: AKP'den 'KYK borcu düzenlemesi' açıklaması

Öğrencilerin isyan ettiği KYK borçlarına ilişkin tepkilerin artması sonrası iktidardan açıklama geldi.

Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK faizi tartışmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kasapoğlu, "İlk Kabine toplantımızda yapılacak düzenlemeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.


 