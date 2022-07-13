Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK faizi tartışmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Kasapoğlu, "İlk Kabine toplantımızda yapılacak düzenlemeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Öğrenciler isyan etmişti: AKP'den 'KYK borcu düzenlemesi' açıklaması
Öğrencilerin isyan ettiği KYK borçlarına ilişkin tepkilerin artması sonrası iktidardan açıklama geldi.
Haber Merkezi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK faizi tartışmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Kasapoğlu, "İlk Kabine toplantımızda yapılacak düzenlemeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.