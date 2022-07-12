Öğrencilerin KYK borçları neredeyse üç katına çıktı

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK), öğrencilere verdiği kredilerin geri ödemesine Üretici Enflasyonu’nu (ÜFE) yansıtarak bayramın ikinci gününde yeniden hesaplamasıyla, gençlerin borçları astronomik rakamlara dönüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ÜFE nisan ayında yüzde 138,31 gerçekleşirken, yeni ödeme yapacak gençlerin de borcu bu oranda arttı. Mezun olma zamanına göre ise oranlar değişti.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, geçen eylül ayında mezun olan bir öğrencinin borcu o zamanın enflasyonuna göre 22 bin TL’den 34 bin TL’ye çıkarken yeni mezun olan ya da olacak öğrencinin borcu 32 bin liradan 100 bin TL’ye yükseldi. Kredi peşin olarak kapatılsa bile ödenmesi istenen tutar 80 bin TL. 2016 yılında tıp fakültesine başlayıp 6 yıl boyunca toplamda 41 bin TL KYK kredisi alan ve 2022 yılında mezun olan bir öğrencinin borcu ise 152 bin TL’ye kadar yükseldi.

Öte yandan, 2018 yılında doktora eğitimine başlayıp KYK kredisi alan bir öğrencinin bu süreçte aldığı 82 bin TL’lik kredi borcu 223 bin TL olarak hesaplandı.