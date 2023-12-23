Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi: Bakanla görüşünce teslim oldu

Fatih B. isimli kişi, Sakarya'dan yola çıkan TIR'daki araç sürücüsünü rehin aldı. Daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoluna devam eden TIR'ı, jandarma ekipleri durdurmak istedi.

Şüpheli, ekiplerin uzaklaşması için havaya ateş açarak seyir halindeki TIR şoförünü, "Gişelerde durursan, ölürüz" diyerek tehdit etti ve jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçtılar.

Sosyal medyadan canlı yayın açtı

Şüpheli, TIR'ın içinde elinde tabancayla o anlarını da sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı, silahını da yayını izleyenlere doğrulttu

Jandarma ve polis ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde yolu kesip, trafiği durdurdu. Bölgeye polis özel harekat ekipleri de sevk edildi.

Bakan Yerlikaya ile görüşmek istedi

Şüpheli şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis ve jandarma ekiplerine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi.

Yerlikaya ile görüşen Fatih B. teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü, TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.