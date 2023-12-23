Kritik soruşturmaların savcıları değiştirilmişti: Görevde kalmaları sıkıntı doğurabilirmiş

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Dilan Polat dosyasında önce polislerin sonra savcının soruşturmadan uzaklaştırıldığını belirterek, Ankara'dan müdahalede edildiğinin konuşulduğunu aktarmıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), dün yayımlanan kararnamede Dilan Polat ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmalarını yürüten savcıların da yer aldığı görev değişikliğine ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

HSK açıklamasında, "Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır" denildi. Ayrıca açıklamada görev değişikliği hakkında yayımlanan haberlerin "gerçek dışı" olduğu savunuldu. Değişikliklerde ''mazeretlere ilişkin taleplerin dikkate alındığı'' kaydedildi.

Ne olmuştu?

HSK'nin güz kararnamesi kapsamında, 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirilmişti. Mazeret kararnamesinde Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının başındaki Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz yer aldı. Bu görevinden alınan Yıkılmaz, Yargıtay Savcılığı'na atandı. Hrant Dink ve Balyoz soruşturmalarının kritik savcısı ve son olarak kara para aklama gibi suçlamalarla yürütülen Dilan Polat soruşturmasının başındaki İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) savcı olarak atandı. Kökçü, Dink cinayeti soruşturmasını yürütürken de bu görevinden alınmıştı. İzmir Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili iken suç örgütüyle beraber hareket ettiği iddia edilerek “FETÖ borsası” suçlamasıyla yargılanan ve yer değiştirme cezası bulunan Antalya BAM savcısı da Erzurum'a atandı. Kararnamede, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yargıdaki "rüşvet ve yolsuzluk" iddialarının ardından yürütülen soruşturmada HSK tarafından tanık olarak dinlenen Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan, İstanbul BAM'a savcı olarak gönderildi.