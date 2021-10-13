Kuzey Kosova'da Arnavut polisle Sırp siviller arasında çatışma çıktı

Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitrovicë (Sırpça: Kosovska Mitrovica) kasabasında özel kuvvet polisleriyle Sırp gruplar arasında çatışma çıktı. Yerel basında çıkan haberlere göre, çatışmalarda çok sayıda Sırp yaralandı.

Priştine Hükümeti'yse olayın şüpheli mal kaçakçılarına baskın olduğunu öne sürdü.

Polisten yapılan açıklamada, baskınların çoğunun ülkedeki Sırp azınlığın yaşadığı dört bölgede gerçekleştiği belirtildi. Yetkililerin baskın düzenlediği yerler arasında eczaneler ve dükkânlar bulunuyor.

Kosova polisinin toplanan Sırp sivillere karşı biber gazı ve şok bombalarının yanı sıra gerçek mermiler de kullandı.

Mitrovicë'nin kuzeyinde bulunan Zvecan köyünde, kolluk kuvvetlerinin kasabaya doğru ilerlemesini önlemek için Sırplar bir kamyon ve otobüsü ateşe verdi.

Kosova Sırp basınında en az 6 sivilin yaralandığı belirtildi. Kosova yetkilileriyse 6 polisin yaralandığını, 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova’ı ilhak etme ihtimalini gündeme getirmişti.

Cumartesi günü Rama “esas amacının” Kosova ve Arnautluk’un “nihai birleşmesi” olacağını söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı: Karşı olan herkes organize suçtan yanadır

Öte yandan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce yaptığı açıklamada "Organize suçla mücadele müzakere edilemez ve tavizsiz olmalıdır. Kosova Polisi ve Gümrük Makamları, Kosova Cumhuriyeti'nin farklı yerlerinde kaçakçılıkla uğraşan organize suç gruplarına karşı meşru bir eylem gerçekleştirdi." dedi.

Osmani "Suçun etnik kökeni yoktur ve bugünün eylemini belirli etnik gruplarla yanlış bir şekilde ilişkilendirmek, yalnızca gerilimleri artırmaya hizmet edeceğinden son derece sorumsuzdur. Bu eyleme karşı olan herkes organize suçtan yanadır ve AB hukukun üstünlüğü değerlerine aykırıdır." dedi.

Sırbistan: NATO Sırpları korumaya hazır değilse adım atacak olanlar var

Öte yandan Sırbistan'ın Kosovo ve Metohija Ofisi Müdürü Petar Petković, Kosovalı yetkililerin "Ele geçirilen meyve suları ve çikolata paketlerinin resimlerini göstererek" Kosovalı yetkililierin kuzey Kosova'yı ve Metohija'yı zırhlı araçlarla işgal etmeyi meşru göstermeye çalıştını söyledi.

Petković "bir savaş durumu yaratılmasına neden olanın mal kaçakçılığı olup olmadığını" sorarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in Raška'ya giderek Sırp temsilcilerle bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Petković, ülkedeki NATO güçlerinin oluşturduğu KFOR'u ve uluslararası toplumu, "Kurti'nin çılgınlığı" olarak tanımladığı çatışmalara son vermeye çağırdı.

Petkoviç, "KFOR Sırp halkını korumaya hazır değilse, yapacak olanlar vardır." diyerek Belgrad'ın müdahalede bulunabileceği imasında bulundu.

Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş olsa da, ülkenin kuzey bölgesinde halen yaklaşık 50 bin Sırp yaşıyor.

İki hükümet arasındaki gerginlik, son haftalarda, tankların ve askeri araçların arka arkaya sınır bölgesine konuşlandırılmasıyla arttı ve Kosova'nın Sırp araç plakalarını tanımama konusundaki adımlar atmasıyla sonuçlandı.