Kuzey Kıbrıs'tan Azerbaycan'a geçen Erdoğan, Aliyev'le yemekte bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı Kuzey Kıbrıs programı sonrasında "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "onuruna verdiği" akşam yemeğine katıldı. Bakü'deki Gülüstan Sarayı'nda verilen yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.