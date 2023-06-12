Erdoğan: Müzakereye dönülecekse KKTC tanınmalı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a gerçekleştiriyor.

Özel uçak "TUR" ile saat 13.00'te Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya gelen Erdoğan'ın akşam saatlerinde de Azerbaycan'da olması bekleniyor.

Erdoğan'ı Ercan Havalimanı'nda, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye daha sonra Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Tatar ortak basın toplantısı düzenledi.

Tatar'dan Erdoğan'a: Sizlerin öncülüğünde anavatanımız büyük bir dönüşüm geçirdi

Ersin Tatar basın toplantısında Erdoğan'a hitaben "Sizlerin öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir" ifadesini kullandı.

'Türkiye'den KKTC'ye elektrik nakli en önemli adımımız olacak'

Erdoğan ise konuşmasında özetle şunları kaydetti:

"- Müzakere masasına geri dönülecekse, bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir.

- Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik kesintileri sorunu kalmayacaktır.

- (Kıbrıs'ta) Yarım asırdan fazla süre Rum tarafının uzlaşmaz, maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok.

- Doğu Akdeniz mevzusunu da ele aldık. Doğu Akdeniz'i ilgilendiren konularda yaptığımız talep maalesef karşılık bulmadı. Buna rağmen garantör ülke olarak diyaloga her zaman öncelik verdik. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzur ve güvenliğimiz demektir.

- Anavatan olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız. Samimi çözüm çabalarına desteğimizi sürdürürken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik katkılarımızı da devam ettireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın, Türkiye'deki vatandaşlarımızla eşit şartlarda kamudan sağlık hizmeti almasını sağlayacağız.

- Derinya Bölgesi'nde 1192 sosyal konutun inşasına yakında başlıyoruz. Çift yönlü elektrik iletim kablosunun imalat ve döşenmesi önceliklerimiz arasındadır. Ulaşım alanında, Kuzey Kıbrıs'ta bugüne kadar toplam 630 kilometre anayol yaptık. Toplam 62 kilometre uzunluğunda 5 ayrı yol projemizin inşası sürüyor. Türkiye'den getirdiğimiz suyu, kısa süre içerisinde tarımsal sulama amacıyla üreticilerimizin istifadesine sunacağız. Lefkoşa 500 yataklı Devlet Hastanesi'nin ihalesine de yakında çıkıyoruz. Buna dair çalışmaların eşgüdümünü yardımcım Cevdet Bey yürütecek.

- ('Ege'deki sorunların çözümü için bir yol haritası var mı?' sorusu üzerine) Bizim yol haritamız zaten belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Zira bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur ve barışı eğer engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz istiyoruz ki bu tür önümüze engeller çıkarılmasın ve Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin."