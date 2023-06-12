Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı: Erdoğan bakanlarını bizimle gizlice görüştürmeye devam etti

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'le görüşmeyi reddettiği dönemde, iki ülke arasında çıkacak olası krizi önlemek için bakanlarını Yunan bakanlarla gizlice iletişim kurmasına izin verdiğini söyledi.

Madrid'de 2022 yılında düzenlenen NATO zirvesinde dönemin dışişleri bakanı Mevlut Çavuşoğlu'yla iletişimi devam ettirmek için Erdoğan'dan izin istediğini belirten Dendias, Erdoğan kendisini dinlediğini ancak yanıt vermediğini söyledi.

Ekathimerini gazetesine konuşan Dendias, birkaç saat sonra kendisini Çavuşoğlu'yla birebir görüşürken bulduğunu kaydetti. Dendias, birkaç tartışma haricinde Çavuşoğlu'yla irtibatta kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Dendias, durumun en çok kontrolden çıkmaya yakın olduğu dönemin, iki ülkenin donanmasının 2020'de karşı karşıya geldiği dönem olduğunu aktardı.