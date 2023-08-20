Kuzey Kıbrıs'taki gerginliğin ardından Bahçeli'den çizmeli tespihli video

Pile-Yiğitler yolu yapımı sırasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri ile Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı polisler arasında çıkan arbedede 3 asker ve 8 polis yaralanmıştı.
Olaya ilişkin açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "BM'nin Rumların telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur" açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli açıklamanın ardından bir de video paylaştı.
MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Bahçeli'nin elinde tespih ayağında çizmeyle makam odasında tur attığı görüldü.
Fonda Zeki Müren'in "Ağlama sevdam" isimli şarkısına yer verilirken, video "Kıbrıs Türktür" notu ile paylaşıldı.