Kuzey Kıbrıs ve Birleşmiş Milletler arasında 'yol yapımı' gerginliği: 3 asker ve 8 polis yaralandı

Kuzey Kıbrıs'ta Polis Genel Müdürlüğü, Pile-Yiğitler yolu yapımı sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleriyle çıkan arbede nedeniyle 8 polis memurunun yaralandığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, BM askerlerinin park ettikleri araçlarla bölgeye geçişi tıkayarak iş araçlarının yol yapım çalışmalarına engel oldukları aktarıldı.

BM Barış Gücü Sözcüsü Alim Sıddık ise olay sırasında ikisi ağır olmak üzere üç barış gücü askerinin yaralandığını söyledi.

BM'den yapılan açıklamada askerlere yönelik müdahale 'saldırı' olarak nitelenerek, olay kınandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan kınama açıklamasında ise BM güçlerinin müdahalesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BM kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne Kuzey Kıbrıs'tan ulaşımı sağlamak üzere hazırlanan proje adadaki taraflar arasında gerginliğe sebep olmuştu.