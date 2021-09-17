Kuzey Kıbrıs'ta hükümetin asgari ücret önerisi net 4 bin 324 lira oldu

Kuzey Kıbrıs'ta 'Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı' Resmi Gazete'de ilan edilirken 10 günlük itiraz süresi başlatıldı.

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Kuzey Kıbrıs'ta Ağustos ayından bu yana devam eden Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıları neticesinde, 2021 yılının ikinci asgari ücreti brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak belirlendi

Bakanlar Kurulu tarafından 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı Resmi Gazete'de ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verildiği duyuruldu.

Kuzey Kıbrıs'ta 2021 yılının ilk 6 ayında enflasyon yüzde 8,83 olarak kaydedildi.

Öte yandan asgari ücret 4 bin 466 olan ‘Ağustos ayı açlık sınırı’nın altında belirlendi.

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Resmi enflasyon verileri dahi yüzde 20'ye yaklaştı