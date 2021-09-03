Resmi enflasyon verileri dahi yüzde 20'ye yaklaştı

TÜİK verilerine göre enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,12 arttı.

Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 18,95'ten yüzde 19,25'e yükseldi.

Aylık bazda yükselişin en fazla olduğu gruplar yüzde 3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,27 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1,38 ile ev eşyası olarak sıralandı.

Dünya'da yer alan habere göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizinin, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğini" açıklamıştı.

Gelinen noktada yıllık enflasyon yüzde 19,25 ile politika faizini aştı.