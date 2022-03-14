Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı, AKP'yi eleştiren TTB İkinci Başkanı'nı susturmak istedi

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Lefkoşa’da düzenlediği törene konuşmacı olarak katılan Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten'in AKP iktidarında sağlık alanında yaşanan sorunları anlattığı konuşmasına müdahale etti.

Yeni Düzen'in haberine göre, Ökten, Türkiye’de hak mücadelesi veren doktorların şiddet ve zor koşullar nedeniyle başlattığı g(ö)revden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” sözlerinden bahsederken, Tatar araya girerek "Türkiye’nin bu konularını burada konuşamazsınız" diyerek Ökten'e müdahale etti.

Salonda bulunan doktorlardan “Devam edin” sesleri ve alkışlar gelmesi üzerine Ökten’in konuşmasına devam ettiği, konuşması sonrasında da salondaki hekimler tarafından ayakta alkışlandığı öğrenildi.