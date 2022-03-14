TKP’den hekimlere saldırıya tepki: İktidarın sefalet gösterisidir

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Taksim’de hekimlere ve meslek örgütü temsilcilerine yapılan polis saldırısına tepki gösterdi.

TKP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen, bu ülkenin emektar hekimlerine, meslek örgütü temsilcilerine yapılan çirkin müdahale iktidarın sefalet gösterisidir. Bu saldırı asla kabul edilemez. Mücadele eden sağlık emekçilerinin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.