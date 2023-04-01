Kuzey Irak petrolü için yeni mekanizma: Vanalar 48 saat içinde açılabilir

Irak hükümetinin Türkiye'ye karşı kazandığı tahkim davasının ardından Kuzey Irak'tan Kerkük-Ceyhan boru hattı ile Türkiye'ye ulaştırılan petrolde akış kesilmiş, hükümetler arasında yeni bir mekanizmanın kurulması için müzakereler başlamıştı.

Rudaw'da yer alan habere göre Irak Petrol Bakanlığı 48 saat içerisinde Kuzey Irak petrolünün ihracatına yeniden başlanacağına açıkladı.

Varılan uzlaşma çerçevesinde Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın da üyesi olacağı, ülkedeki petrolün satışından sorumlu ortak bir oda kurulacak.

Satışa aracılık edecek Irak Ulusal Petrol Şirketi SOMO'da Genel Müdürlüğü Yardımcılığı görevine Kuzey Irak yönetiminden bir isim atanacak ve Kürt tarafı, Irak petrolünün dünya piyasalarına satışının resmi bir parçası olacak.

İki taraf arasında varılan anlaşmanın bugün veya yarın resmi olarak imzalanması ve petrol ihracatının yeniden başlaması talebiyle Türkiye’ye de sunulması bekleniyor.