Kuzey Atina'da yangın kontrolden çıktı: Binlerce kişi tahliye edildi

Salı günü Atina banliyösü Varybobi'de çıkan yangının Kryoneri, Drosopigi ve Ippokrateios Politeia'ya sıçraması, Afidnes'teki Atina-Lamia ulusal otoyoluna atlayıp Agios Stefanos, Polydendri'ye ulaşması nedeniyle binlerce kişi gece boyunca Kuzey Atina'daki evlerinden tahliye edildi.

Vothonas ve Marathon sakinleri de, Cuma günü sabah 5'te sahile gitme emri aldı. İtfaiye ayrıca Attika ve Yunanistan'ın geri kalanında tahmin edilen kuvvetli rüzgarlara hazırlanıyor.

Afidnes belediye başkan yardımcısı Giorgos Dostis, Skai TV'ye verdiği demeçte, yangının en az 4.500 ila 5.000 hektarlık bir alanı kavurduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Yangınlarda herhangi bir can kaybı olmadı ve sadece onun üzerinde insan hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlar arasında çoğunlukla hafif yanıklara maruz kalan itfaiyeciler ve dumandan etkilenen bölge sakinleri bulunuyor.

Perşembe gecesi kuzey Evia'da 600'den fazla kişi deniz yoluyla tahliye edilmek zorunda kaldı.

Yangınlarla boğuşan ülkeye şimdiye kadar Romanya, İsviçre, Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa ve İsveç yardım yolladı.

Romanya'dan 112 itfaiyeci ve 23 kamyonun önümüzdeki günlerde ülkeye varması beklenirken İsviçre'se belirsiz sayıda helikopter gönderiyor.

Fransa Perşembe günü 82 itfaiyeci ve iki uçak gönderdi, İsveç ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ndense dört uçak daha gönderildi.