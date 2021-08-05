Komşuda yangınlar devam ediyor: Atina'nın kuzeyinde tahliyeler başladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki Ippkrateios Politeia ve Drosopigi banliyölerinde yaşayanlara, Salı günkü büyük orman yangınının tekrar alevlenmesinin ardından Perşembe günü tahliye emri verildi.

Tatoi ve Adames arasındaki kurumuş bir derede çıkan yeni yangının ardından itfaiyecilerin yangını yayılmadan kontrol altına alma çabaları devam ediyor.

Yunanistan menşeli Kathimerini'nin bildirdiğine göre yangın, Salı günü Varybobi'deki bir ormanda başlayan ve kontrol altına alınan yangına oldukça yakın bir noktada çıktı.

Bölgede halihazırda çok sayıda görev yapan yer ekiplerine yardım etmek için bölgeye beş su boşaltma helikopteri ve bir uçak gönderildi.

Yangında elektrik hattı şüphesi

Perşembe günü bir Atina savcısı, Salı ve Çarşamba günleri Atina'nın kuzeyinde 3.000 hektarı yok eden ve evleri, işyerlerini ve ormanlık alanları yok eden orman yangınının nedeni hakkında bir ön soruşturma emri verdi.

Soruşturma, özellikle yangının başladığı bölgede veya yakınında elektrik altyapısının potansiyel olarak oynadığı role odaklanacak. Yangının hatalı bir elektrik trafosundan kaynaklanan bir patlamayla çıktığına dair söylentilerin doğru olup olmadığını tespit etmeye ve Varybobi banliyö ormanı gibi alanlarda yerüstü yüksek voltaj direkleri ve hatlarının etkisini sorgulayacak olan soruşturma aynı zamanda yangın söndürme uçaklarının elektrik direkleri ve kablolarının varlığı nedeniyle bölgenin belirli bölümlerinde faaliyet gösteremediği yönündeki iddiaları daha da araştıracak.

Yunanistan'ın elektrik şebekesi operatörü DEDDIE, trafo patlaması haberlerini yalanladı ve Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yangının başladığı yerin bir kilometre yakınında hiçbir altyapısının olmadığını söyledi.

Atina'nın bazı bölgelerinde yangın nedeniyle Salı günü elektrik kesintileri yaşandı.

'Havalar soğuyacak ancak yangın riski artacak'

Yunanistan'ın ulusal meteoroloji servisi, sıcaklıkları 40 santigrat derecenin üzerine çıkaran ve ülke genelinde düzinelerce orman yangınını tetikleyen bir hafta süren sıcak hava dalgasının Cuma günü ve hafta sonu boyunca hafiflemeye başlamasının beklendiğini ve kuvvetli rüzgarlar tahmin ettiğiklerini açıkladı.

Helenik Ulusal Metoroloji Servisi'ne (EMY) göre, Perşembe günü en yüksek 40-45 santigrat derecelik bir kavurucu sıcaktan sonra, sıcak hava dalgası güneye ve doğuya yayılmadan önce Yunanistan'ın kuzeybatısından hafiflemeye başlayacak, böylece gündüz en yüksek sıcaklıklar 35 santigrat derece ve altına düşecek.

Perşembe günkü bültende bazı termometrelerin Pazar günü tekrar maksimum 37C seviyesine yükseleceği ve Pazartesi günü yeni bir sıcak hava dalgasının Perşembe günü hafifleyerek Yunanistan'ın orta ve güney bölgelerine geri dönmesinin beklendiği belirtildi.

Cuma günkü rüzgarın ayrıca kuzey ve batı kesimlerine bulutlar ve dağınık fırtınalar getireceği tahmin ediliyor. Cuma gününden başlayıp hafta sonu boyunca devam eden kuvvetli rüzgarların, ormanlarda ve çalılıklarda yeni yangın riskini artıracağı ve yayılmasını hızlandıracağı tahmin ediliyor.