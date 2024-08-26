Kuvvet komutanları Erdoğan'ın konuşmasından sonra davet edildikleri sahneye çıkmadı

"Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıldönümü Kutlama Programı"nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri sahneye davet edildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da sahneye davet edilen isimler arasında yer aldı. Ancak komutanlar davete icabet etmeyerek sahneye çıkmadı.

Komutanların, dün HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla birlikte yer aldıkları fotoğrafa gelen tepkiler nedeniyle sahneye çıkmadıkları öne sürüldü.

Yapıcıoğlu'yla yan yana fotoğraf

"Malazgirt Zaferi’nin 953. yıldönümü etkinlikleri" nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Erdoğan, dün Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etmişti. Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu eşlik etmişti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ziyarete ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, başta "Hizbullah ve PKK’ye terör örgütü demiyorum" diyen Yapıcıoğlu olmak üzere siyasi parti genel başkanlarıyla aynı karede yer alması dikkat çekmişti.

Sahneye çıkmadılar

"Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıldönümü Kutlama Programı" ise bugün Malazgirt Milli Park Alanı'nda gerçekleştirildi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri sahneye davet edildi.

Davet edilenler arasında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı da yer aldı.

Ancak komutanlar davete icabet etmedi ve sahneye çıkmadı. Komutanların ardından adı anons edilerek sahneye davet edilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ise sahneye çıktığı görüldü.