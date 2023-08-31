'Kütahya'daki yangının sebebi bakım yapılmayan elektrik direkleri'

Kütahya kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Gedikoğlu Çiftliği mevkiinde dün saat 14'te çıkan yangın bugün tamamen söndürüldü. Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım ve dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker, yangına müdahale esnasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

'Teller ormanı yaktı, 35 hektar arazimiz kül oldu'

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, yangının çıkış sebebinin "ormanlık alanda Osmangazi EDAŞ'a ait direklerin devrilmesi sonucu" olduğunu belirterek açıklamalardan bulundu:

"Teller ormanı yaktı, 35 hektar arazimiz kül oldu. Muhtarın defalarca uyarmasına, gitmesine, talepte bulunmasına rağmen yıllardır ihmal edilen bir yer. Kütahya'nın çoğu köyünde, beldesinde aynı şekilde elektrik hatları çok kötü vaziyette. Daha büyük yangınlara sebebiyet verebilir. Yetkilileri göreve davet ediyoruz.” (ANKA)