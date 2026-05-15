Kütahya'da haklarını arayan madenciler eylemde: Şirket yetkilisinden 'vatan haini' suçlaması

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde bulunan Egetaş Kömür İşletmesi'nde çalışan işçiler, ödenmeyen maaş farkları ve geçmişe dönük alacaklarını yasal yollardan alamadıkları için eylem başlattı. Eylemlerinin üçüncü gününde olan madenciler, çalışma koşullarındaki hayati tehlikelere de dikkat çekti.

İşçiler kendilerine verilen Oksijenli Ferdi Kurtarıcı (OFK) maskelerinin son kullanma tarihinin geçtiğini belirterek 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereği çalışmaktan kaçınma haklarını kullandı.

Madenciler ayrıca tesis bünyesinde ambulans ve yeraltında sağlıkçı olmadığını, vardiyalarda iş sağlığı ve güvenliği personeli bulunmadığını, ilk yardım acil odasının yer almadığını, yeraltına inen ve işçilerin kullandığı araçlarda sigorta ile fenni muayenenin dahi olmadığını vurguladılar. İşçilerin kanuni haklarını kullanarak çalışmaktan kaçınması üzerine patronun personel kartlarının okuma sistemini tamamen kapattığı öğrenildi.

Firma yetkilisi 'vatan hainleri' diye hedef aldı

İşyeri önünde eylemlerini sürdüren madencilere yönelik Egetaş Madencilik firması yetkilisi Turgut Köse'nin yaptığı bir konuşma ise tartışmalara neden oldu.

Köse'nin eylem yapan madencilere "vatan hainleri" demesi büyük tepki topladı. İşçilerin yoğun tepkisi üzerine Köse, bu ifadeyi sadece "işini yapmayanlara yönelik söylediğini" öne sürerek kendini savundu.

Köse'ye tepki gösteren madenciler, sadece alın terlerinin karşılığı olan alacaklarını istediklerini ifade etti.

Yaşananların ardından firma önüne jandarma ekipleri geldi.