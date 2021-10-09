Kütahya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü yakınlarındaki kızılçam ağaçlarından oluşan ormanda 4 ayrı noktada dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
DHA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 5 helikopterle havadan, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 16 ilk müdahale aracı, 1 ambulans, 6 itfaiye, 18 teknik eleman ve 81 orman işçiyle de karadan müdahale edildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
lk belirlemelere göre 4 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.