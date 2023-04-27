Kuşların göç noktalarından olan sazlık alandaki yangın üç gündür söndürülmedi

Van'ın Muradiye ilçesindeki Ovapınar mevkiisinde bulunan sazlık alanda, üç gündür devam eden yangına müdahale edilmedi.
Konuya dair iletişime geçilen itfaiye ekipleri, bataklık olmasından kaynaklı alana mücadele edilemediğini belirtti. Yangına havadan da müdahale edemediklerini aktaran itfaiye ekipleri, itfaiye helikopterine sahip olmadıklarını bildirdi.
Jandarma da yangına müdahale edilemediğini belirtirken, söz konusu yangının kontrollü olarak sönmesini beklediklerini aktardı.
Zengin kuş popülasyonu nedeniyle 'kuş cenneti' olarak anılan yangının gerçekleştiği sazlık alan, aynı zamanda flamingoların da göç noktalarından bir tanesi.