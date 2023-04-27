İstanbul'da Akit Gazetesi'nin de bulunduğu binada yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde yangın çıktı. Akit gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binandaki yangın büyürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, 16.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında çıktı.

İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın büyüyerek binayı sardı.