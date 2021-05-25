Kuruyan Burdur Gölü arıtılmış atık su ile kurtarılacak!

Burdur Gölü’nün kurumasının hızlandığı 2000’li yıllardan itibaren hem yerel kamuoyunda hem de ulusal ölçekte gölün kurtarılmasına yönelik farkındalık da arttı. Yerel belediye, sivil toplum örgütleri ve ilgili kamu kurumları çok sayıda etkinlik yaparak Burdur Gölü’nün kurtarılması için girişimde bulundu. Ancak aynı süre içinde göldeki çekilmenin ve su kaybının gözle görülür ölçüde artması da dikkat çekiyor.

Burdur Gölü'ndeki çekilme

Gölü besleyen yüzey sularına göletler yapıldı

Bu süre içinde yeni gölet projeleri hayata geçirilerek bölgede sulu tarım teşvik edilirken bir yandan pahalı bir üretim modeline mahkûm edilen üreticiler mağdur oldu diğer yandan ise Burdur Gölü’nü besleyen su kaynakları göle ulaşamaz hale geldi. Yüzey alanları çoğalan suların daha çok buharlaşmaya maruz kalması da cabası.

Karakuyu gölünden su takviyesi gündeme gelmişti

Burdur Gölü’nün kurtarılması için daha önce Büyük Menderes nehrinin ana kaynağı olan Dinar ilçesindeki Karakuyu Gölünden su takviyesi gündeme gelmişti. Ancak Büyük Menderes de kuruma riskiyle karşı karşıya olunca bu proje hayata geçirilemedi. Karakuyu Gölü’nün doğal sit alanı ve sulak alan statüleri bulunması da suyun başka bir yere aktarılmasının önüne geçiyor. Uzmanlara Türkiye’de büyük bir hata olarak uygulamaya konulan havzalar arası su transferlerinin ağır sonuçları yakın zamanda daha yakıcı biçimde kendini gösterecek.

Su taşınması gölleri öldürüyor

Bunun çarpıcı örneklerinden biri yakın zamanda yaşandı. Hatalı su politikaları sonucu kuruyan Akşehir Gölü’ne Eber Gölü’nden su takviyesi yapılması, Akşehir Gölü’nü kurtarmaya yetmediği gibi Eber Gölünün de kurumasına yol açtı.

Burdur'un arıtma suları gölün takviyesinde kullanılacak

Hızla büyük bir kanserojen çukuruna dönme riskiyle karşı karşıya olan Burdur Gölünün tamamen kurumasının önüne geçebilmek için ortaya konulan yeni proje ise gölün kıyısındaki Burdur kentinin atık sularının arıtılarak göle verilmesi. Geçtiğimiz hafta Salda Gölü ve Burdur’u ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burdur’un arıtılan sularını Burdur Gölü’nün çekilen suyunun takviyesinde kullanacağız” ifadeleri dikkat çekti.

Bakan Kurum Burdur'un arıtılan sularının gölün takviyesinde kullanılacağını açıkladı

45 milyonluk arıtma tesisi yapılıyor

Bakan Kurum’un paylaşımına göre İlbank eliyle Burdur il merkezinde 45 milyon TL yatırım bedelli ileri biyolojik arıtma tesisi inşa ediliyor. Kentin atık suları bu tesiste arıtıldıktan sonra her geçen gün su kaybı süren Burdur Gölü’ne verilecek. Söz konusu arıtma tesisi projesinde Nisan 2020’de yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştı.

Göl kıyısındaki kasaba bugün göle 5 kilometre

Türkiye’nin yedinci büyük gölü olan Burdur Gölü, popülist politikalar, hatalı su ve sulak alan yönetimi ile idari ve toplumsal vurdumduymazlıkla geçen son 30-40 yılda ölüm döşeğine yattı. 1990’ların başında Keçiborlu’ya bağlı Senir kasabası Burdur Gölü kıyısında yer alıyordu. Bugün göl Senir’den 5 kilometre uzaklıkta. Adını aldığı gölün kıyısındaki Gölbaşı köyü ise Burdur Gölünden 20 kilometre uzaklıkta.

Burdur Gölü ve çevresi 1984

Burdur Gölü ve çevresi 2021