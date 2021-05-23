Binali Yıldırım'ın oğluna Burdur Valisi'nden destek

Burdur Valisi Ali Arslantaş, ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in kokain ticaretinin güzergahını değiştirmek için geçen yıl Venezuela'ya gittiğini iddia ettiği Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'a "Çağırırsan çöllere gelirim" diyerek destek verdi.

Vali Arslantaş kişisel Twitter hesabından Erkam Yıldırım'la çekilmiş fotoğraflarını paylaşıp "Mecnun değiIim dost; Iakin çağırırsan çöIIere geIirim! Mevlana" diye yazdı.

Mecnun değiIim dost; Iakin çağırırsan çöIIere geIirim!

Mevlana pic.twitter.com/vzu6P4xb6K — Ali Arslantaş (@ArslantasvAli) May 23, 2021

Binali Yıldırım bugün AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası basına yaptığı açıklamada Peker'in iddialarını "iftira" diye nitelemiş ve oğlunun geçen Aralık ayında Venezuela'ya Covid-19'a karşı maske ve test kiti dağıtmak için gittiğini savunmuştu.