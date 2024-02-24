Kurum'dan Özel'e: 'Bu CHP'nin bir eş genel başkanı var biliyorsunuz değil mi?'

Bayrampaşa Millet Bahçesi'nin açılışına katılan AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve seçimdeki rakibi İmamoğlu için, “Bunların bağımsızlıkları yoktur, prangaları vardır. Hiçbiri özgür değildir, kelepçeleri vardır. İstanbul'u lobilere mahkum adamlar yönetemez. Demokrat gibi görünüp, kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar, hançer siyasetinin aktörleri" dedi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da 'Necmettin Erbakan Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı.

‘Özgür Özel inancımıza hakaret etti, marjinal grupları desteklemekte’

Buradaki konuşmasında CHP'yi eleştiren Kurum, “Bu CHP'nin bir eş genel başkanı var biliyorsunuz değil mi? O da bu aralar, endişeden, telaştan bizi diline dolamış. Kendince siyaset yapmış" diyerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da gönderme yaptı. Kurum, CHP ve Genel Başkan Özgür Özel hakkında şunları söyledi:

"Gerçi Özgür Özel'den de bu tür yersiz yurtsuz açıklamalar beklenir. Zira kendisinin siyaset sicili de, geçmişi de sıfırlarla doludur. Herkesin referansı geçmişidir öyle değil mi? Bakın biz iş yaptık, eserlerimizden bahsediyoruz. Bunlar milletin hafızasını küçümsüyorlar. Halbuki bu millet hatırlar ki, Özgür Özel dün insanımızın inancına en büyük hakaretleri eden biridir. Büyük Türk milletinin değerlerini, 'Orta çağ zihniyeti' diye tabir eden kişidir. Kur'an kurslarına, oradaki yavrularımıza, hocalarımıza, ailelerine en büyük hakaretleri yapan biridir. İşte bu mekânın sahibi olan Erbakan hocamıza 28 Şubat'ta acılar çektiren zihniyet neyse, bunların da zihniyeti budur. Çünkü Özgür Özel, bu neslin ihyasına karşı her türlü kötü sözleri söyleyen bir zihniyetin mensubudur. Bugün Fatih'in emaneti bu kutlu şehirde, aile kurumunun köküne dinamit koyacak marjinal grupları sonuna kadar desteklemektedirler.

‘Lobilere mahkum adamlar’

İşte birkaç yıl önce hatırlayın, şehit Savcımız Selim Kiraz'ı odasında şehit eden hainlerin akrabalarını, yakınlarını işe alanlar, para kazandıranlar bunlardır. Demokrat gibi görünüp, kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar, hançer siyasetinin aktörleri bunlardır. Tek bir gün bile bu milletin değerlerinden güç almayanlar, şanlı Türk tarihinden ilham almayanlar, karanlık ajanslardan ilham alanlar, İngiltere merkezli lobilerden direktif alanlar, bize tek bir söz bile söyleyemezler. Biz kaya gibiyiz. Bu sözler, bu kayadan alsa alsa toz alır başka bir şey alamaz. Bunların bağımsızlıkları yoktur, prangaları vardır. Hiçbiri özgür değildir, kelepçeleri vardır. İstanbul'u lobilere mahkum adamlar yönetemez. İstanbul'u kelepçeli, prangalı şahıslar yönetemez."