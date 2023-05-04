Kurum'dan 'Bakanlık gücünü seçimde kullanıyor musunuz?' sorusuna yanıt: 'Kullanıyorum tabii ki'

AKP Milletvekili Adayı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir'in Youtube programına konuk oldu.

Kurum, Cüneyt Özdemir'in yönelttiği "Bakanlık gücünü seçimde kullanıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta "Bakanlık gücü yetkilerse eğer yetkilerimi kullanıyorum, kullanacağım tabii ki" ifadelerini kullandı.

Kurum, söz konusu soruyu şöyle yanıtladı:

"Bakanlık gücü yetkilerse eğer yetkilerimi kullanıyorum, kullanacağım tabii ki. Mesela sabah Ataşehir'de vatandaşım diyor ki 'Bizim burayı Sayın Bakanım rezerv alan ilan edin' Akşama imzalıyoruz. 2B'yle ilgili sorunu var. Orada bir eksik var, kentsel dönüşümle ilgili bir talep var. Bakanlığımızın tüm yetkisini, gücünü kullanıyoruz, kullanacağız tabii. Bu bakanlığın görevi o. Onun dışında maddi olarak bakanlığın tek bir kuruşunu kullanmıyoruz kendi şahsımıza ilişkin."