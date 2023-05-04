AKP milletvekili adayı: Allah, Erdoğan'a karşı olanlara şiddetimizi artırsın

AKP Isparta 3. sıra Milletvekili Adayı Yakup Kütük, "Allah kendi aramızdaki muhabbetimizi ve kardeşliğimizi artırsın. Bir de bizi kafirlere karşı, bize karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı birleşmiş olanlara da şiddetimizi artırsın" dedi.

Kütük, Isparta İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bize karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı birleşmiş olanlara şiddetimizi artırsın" diyen AKP Isparta 3. sıra Milletvekili Adayı Yakup Kütük şu ifadeleri kullandı:

Kendi aralarında muhabbetli ve merhametli ama kafirlere karşı alabildiğine şiddetli. Bu kritik dönemde, bu 14 Mayıs günü özel bir dönemde bu vesileyle Allah kendi aramızdaki muhabbetimizi ve kardeşliğimizi artırsın. Bir de bizi kafirlere karşı, bize karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı birleşmiş olanlara da şiddetimizi artırsın.

Bu gücümüz, bu kuvvetimiz kendimize karşı değil onlara karşı olsun inşallah."