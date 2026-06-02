Kurultay soruşturması: Özkan Yalım ve Turgut Koç yeniden ifade verecek

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

"Mutlak butla"' kararıyla iptal edilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair yürütülen soruşturma devam ediyor.

Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakın olduğu öne sürülen iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay soruşturması kapsamında ifade verecek. Özkan Yalım "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak amacıyla, Özgür Özel hakkında ifade vermek için şimdiye dek üç defa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam kurultay soruşturmasında kapsamlı mali inceleme başlatmıştı. Başsavcılık, oy kullanan delegeler ile birinci derece yakınlarının banka hareketleri, MASAK raporları ve SGK kayıtlarının incelenmesini talep etmişti.

CHP lideri Özgür Özel başta olmak üzere CHP'li isimler hakkında üç ifade veren Yalım, kurultay sürecinde "Özel'e para desteğinde bulunduğunu" öne sürmüş, ayrıca kurultay sürecinde de önce "200 bin TL", ardından "1 milyon TL nakit para desteğinde bulunduğunu", parayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini iddia etmişti.

CHP yetkilileri ise Özkan Yalım'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, ifadelere konu edilen ve medyaya servis edilen WhatsApp yazışmalarının ise değiştirildiğini ve bağlamından koparıldığını belirtmiş, tüm yazışmaların geri kazandırılması için mahkemeye başvuru yapıldığı vurgulanmıştı.

Ne olmuştu?

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart günü 12 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Otel odasında sızdırılan görüntüleriyle gündeme gelen Yalım hakkında rüşvet aldığı iddiası gündeme gelmişti. Gözaltına alınan Yalım, 30 Mart'ta tutuklanmıştı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın söz konusu görüntüler nedeniyle parti üyeliğinin askıya alındığını açıklamış, yapılan incelemeler sonucunda Yalım'ın partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.