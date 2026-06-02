CHP'li vekillerin kurultay adımı sonrası yandaş medya: 'Yeni kurultay da yargıya gidebilir'

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CHP’de mutlak butlan kararının ardından yeni bir kurultay tartışması başladı.

AKP tarafından CHP Genel Başkanı koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi "tedbir kararı" nedeniyle kurultay yapılamayacağını söylerken, CHP lideri Özgür Özel tarafı delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'li 111 milletvekili ortak bir açıklama yayımlayarak olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulundu.

Yandaş medya ise hiç vakit kaybetmeden olağanüstü kurultay önündeki engelleri sıralamaya başladı.

Türkiye gazetesinin haberinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzalara rağmen partiyi kurultaya götürmemesi gündeme getirildi. "Bu durumda mahkeme yolu açılacak. Yeni kurultay da yargıya gidebilir" denildi:

"CHP tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay için delege sayısının yarısından bir fazlasının imzasına ihtiyaç var. 38. Olağan Kurultayı’nda 1368 delegesi bulunan CHP’de mahkeme kararıyla birlikte 196 İstanbul delegesi düştü. Hayatını kaybedenler ve istifa edenler de düşülünce CHP’nin aktif delege sayısı 1134 oldu. Bu durumda Özel cephesinin 15 gün içerisinde en az 568 imza toplaması halinde Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nun imzalara rağmen partiyi kurultaya götürmemesi halinde mahkeme yolu açılacak. Özel cephesi, Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurarak yeni bir yargı sürecini başlatabilecek."

'Yargıtay’a dilekçe verip temyizden feragat ederiz'

"Yeni kurultay da yargıya gidebilir" başlıklı haberde Özgür Özel cephesinin Yargıtay’a yapılan bireysel başvurudan feragat edebileceklerine de yer verildi. Şöyle denildi:

"Özel kanadı, 'Tedbir kararı var, kurultay olmaz’ deniyorsa eğer Yargıtay’a dilekçe verip temyizden feragat ederiz. Karar kesinleşmiş olur ve tedbir kararı ortadan kalkar. Böylece kurultay kararı alınmasının önünde de hiçbir engel kalmaz' yorumunda bulundu."

Özel: Tedbir kurultaya engel değildir

Tedbir kararı varken kurultay yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına Özgür Özel “Tedbir kurultaya engel değildir. Hatta aslında bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur tedbirle gelenlerin. Çağrı heyeti hükmündedir. Hele hele delegenin imzalarının ki burada Anayasa Mahkemesi kararı var, delege karar verdiyse olağanüstü kurultaya- olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Eskiden kestirmiyordu, Anayasa Mahkemesi dedi ki 'Yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar' dedi” açıklamasında bulunmuştu.

Olağanüstü kurultay için Genel Başkanlık yetkisine dair ise Özel, “Tüzük, Genel Başkan 'bunu yapar' diyorsa ve Kemal Bey 'ben şu anda genel başkanlık yetkimi kullanırım' diyorsa bu amir hükme uyacak. Ümit ediyorum orada artık bir tereddüt yaşamadan gereğini yapar. Partinin bu krizden kendi gayretiyle çıkmasının önünde bir engel teşkil etmez” ifadelerini kullandı.