CHP'li 111 milletvekilinden ortak çağrı: 'Olağanüstü Kurultay 12 Temmuz'da toplansın'

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CHP'nin 28. Dönem milletvekillerinden 111 isim, olağanüstü kurultay çağrısıyla ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, partinin mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesinin kabul edilmediği belirtilerek, CHP’nin yönüne ve yönetimine karar verecek gücün delegeler olduğu vurgulandı.

CHP'nin halihazırda 138 milletvekili var. Açıklamaya imza vermeyen isimlerin sayısı 27'de kaldı.

111 milletvekilinin yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz.

Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegane güç, üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.

Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.

Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."