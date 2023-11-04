Kurultay öncesi Özel konuştu: Erdoğan’ı geride bırakacak bir lider öneriyorum

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı adaylığına ilişkin, Türkiye siyasetinde bir paradigma değişikliği önerdiğini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geride bırakacak bir lider önerdiğini söyledi.

Özel, partisinin 38. Olağan Büyük Kurultayı öncesi Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'e konuştu.

Güçlü bir sosyal demokrat parti vaadiyle yola çıktıklarını ifade eden Özel,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, yenilgilere mahkûm olmasın, yeni bir yenilgi daha almasın, ana muhalefette kalmasın, iktidar olabilsin diye yola çıktım" dedi.

"Biz Türkiye siyasetinde bir paradigma değişikliği öneriyoruz" diyen Özel, "Tayyip Erdoğan’ın karşısına dikilip onunla didişecek bir lider değil, onu geride bırakacak bir lider öneriyorum. Erdoğan’ın dayattığı toplumu dikine kesen kimlik siyasetini reddeden, enine kesen bir anlayışı öneriyorum" ifadelerine yer verdi.

Kürt’e, Türk’e, Alevi’ye, Sünni’ye, sağcıya, solcuya, yoksula ve güvencesiz çalışana dokunacak bir siyaset vaat ettiğini belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir süredir partimizin izlediği mahcup ve edilgen siyasete karşı, cesur ve kararlı bir siyaset öneriyorum. Sokaktan kaçan değil, sokağı ve meydanı örgütleyen bir CHP vadediyorum. Genel Başkanımızın bir süredir tercih ettiği kayıt dışı siyasetten vazgeçmeyi, seçilmiş kurulları, il başkanlarını, ilçe başkanlarını, Parti Meclisi’ni, MYK’yı güçlendiren, onları merkezine alan bir Cumhuriyet Halk Partisi öneriyorum.

Şah damarlarında Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi atan çok değerli delegelerimizin bugün vereceği karar, partimizin 2’nci yüzyılını da belirleyecek. Partimizin ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında verilecek bu kararla, seçim yenilgisinin ardından hiçbir şey olmamış gibi davranmayı içine sindiremeyen, yenilgilerden, hatalardan ders alan bir kadronun iş başına gelmesi mümkün kılınabilir. Bugün verilecek kararla, eminim ki önce Cumhuriyet Halk Partisi değişecek, ardından bu ülkenin iktidarı değişecek, Türkiye değişecek.”