Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı ne olacak? Aziz Konukman hesapladı

4 milyonun üzerinde memur, 16 milyona yakın emeklinin maaş zammı enflasyon rakamlarıyla netleşti.

TÜİK Ekim ayı verileriyle enflasyon farkı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı, yani temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklililerinin olası zam oranı

Bu durumda memur ve memur emeklilerine 2023 yılı ikinci altı ay için verilen yüzde 6’lık TİS zammını aşan enflasyon farkı Ocak 2024’ de yapılacak maaş zammına yansıtılacak.

İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman soL'a yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Buna göre, dört aylık dönemde memur ve memur emeklileri maaşları için yüzde 22,08 oranında enflasyon farkı doğdu. Ayrıca buna 2024’ün ilk 6 ay için öngörülen yüzde 15’lik TİS zammı eklenecek. Bu durumda zam oranı yüzde 40,39 oluyor.”

İşçi (SSK) ve BAĞ-KUR emeklilerinin olası zam oranı

İşçi ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zamda geçmiş 6 aylık enflasyon dikkate alındığı için son iki ay dışarıda bırakıldığında bu kapsamdaki emekliler dört aylık dönemde gerçekleşmiş yüzde 29,41’lik enflasyon oranı kadar bir zammı şimdiden garantilemiş durumda.

Prof. Dr. Aziz Konukman “Böylece Ocak 2024’de memur ve memur emeklileri toplam yüzde 40,39; işçi ve BAĞ-KUR emeklisi ise 29,41 zam almaya hak kazanacak. Bu zamlar şimdiden garanti altındadır. Son iki aylık enflasyon rakamları açıklandığında bu zamlar daha da yükselecektir. Bulunan bu rakamlara ayrıca refah payı eklenecek” değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 2,92 düzeyinde kalması gerekiyor. Bu durumda Ocak 2024’de işçi ve BAĞ-KUR emeklisi aylıklarına yüzde 31,15 oranında zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları için enflasyon farkı yüzde 23,72 zam oranıysa yüzde 42,28 olacak.

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı anketteyse yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,22’den yüzde 68,01’e çıktı.

Yıl sonu enflasyonu anket sonuçlarına paralel yüzde 68,01 oranında çıkarsa ocak ayında işçi ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 32,60, memur ve emekli memur maaşları için enflasyon farkı yüzde 25,09 zam oranıysa yüzde 43,85 olacak.

Bulunan bu rakamlara ayrıca refah payı eklenecek.