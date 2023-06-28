Kurtulmuş'tan Maraş'ta konteyner kentte 'EXPO2023' açıklaması: 'Hayat devam ediyor'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde EXPO alanındaki Arasta Çarşısı'nda depremzedelerle bir araya geldi.

Dün geldiği kentte çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, buradan da Adıyaman'a geçeceğini ifade etti.

'Kalıcı konutlar Ekim ayından itibaren hak sahiplerine verilmeye başlanacak'

Kurtulmuş "Elhamdülillah yapılan faaliyetleri bugün itibarıyla geriye doğru değerlendirdiğimizde büyük mesafeler alındığını, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının önemli bir kısmının karşılandığını, eksikliklerin büyük bir kısmı karşılandığını görmekten de hep fevkalade memnun oluyoruz. Şimdi önümüzdeki mesele, evleri yıkılmış olan, oturulamaz hale gelmiş olan yurttaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması için devletin seferber olmasıdır. Ekim ayından itibaren yapımı tamamlanan kalıcı konutlar hak sahiplerine verilmeye başlanacak" dedi.

'Konteyner kentte EXPO'dan bahsetmek çok uygun değilse de...'

Kahramanmaraş'ın sanayi kenti olduğunu anlatan Kurtulmuş, fabrika ve atölyelerin yaklaşık yüzde 50 seviyelerinde tekrar çalışmaya başladığını, depremden sonra ortaya çıkan ilave işsizliğin de "süratle giderilmesi için üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiklerini" söyledi.

Kentte EXPO2023'ün daha önce yapılması planlanan bir proje olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hayat devam ediyor. Şu an bir konteyner kentte konuşuyoruz. Konteyner kentin içinde EXPO'dan bahsetmek biraz çok uygun değil gibi görünüyorsa da Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönmesi için bunun da eğer gerçekleştirilebilirse faydası, katkısı olacak kanaatindeyim."

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 6 Şubat depremlerindeki büyük yıkım nedeniyle Nisan'daki açılışı ertelenen EXPO 2023’ün 12 Ağustos’ta açılacağını duyurmuştu.