Bakan Özhaseki: Depremin maddi hasarı 100 milyar dolar civarında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen bina, depo ve iş yerlerinin de olduğu 850 bin bağımsız birimin yeniden yapılması gerektiğini belirterek, "Bu neredeyse Osmaniye, Adıyaman, Malatya büyüklüğünde 5-7 vilayetin yeniden, sıfırdan yapılması demek. Karşımıza çıkan maddi hasar rakamsal olarak ifade edilecek olursa 100 milyar dolar civarında" dedi.

AKP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Özhaseki, "Çok şükür o gayretlerin hepsini, elimizden ne geliyorsa yaptık. Muhataplarımız yurt dışından geldiklerinde 'Bu depremin yüzde 10-20'si bizim ülkemizde olsaydı emin olun biz altından kalkamazdık' dediler" iddiasında bulundu.

'Yapı yasağı getireceğimiz yerler var'

Yapı yasağı getirilecek kimi yerler olduğunu aktaran Özhaseki, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi çok hızlı olarak imar planlarını bir daha yeniden gözden geçirip, revize edip hayatın normale dönüşünü sağlamamız gerekiyor. Mecburen yapı yasağı getireceğimiz yerler var. Bu, isteğe bağlı değil. Eğer bir yerde fay kırığı, fay hattı varsa ve hareketlilik her zaman mümkünse onun üzerine herhangi bir şekilde inşaya izin vermek hangi şartlarda olursa olsun deliliktir. 'Bir daha gel, bizi vur, bir daha ölelim' demektir çünkü Devlet Demir Yollarındaki çelik hatların bile eğildiği bir ortamda, siz fay kırıklarının üzerine inşaat yapılmasına izin veremezsiniz. Onun çalışmalarını zaten Bakanlığımız bünyesindeki arkadaşlar aylardır sürdürüyorlar."

'170 bin civarında bağımsız birimin ihalesini yaptık'

Özhaseki, ihalesi yapılan bağımsız birimlere ilişkin bilgi vererek, "Şu anda Bakanlık olarak 170 bin civarında bağımsız birimin ihalesini yaptık. Onlar devam ediyor. Bu sayı 300 bine çıkacak, bir sene içerisinde teslim edeceğiz. Bütün bunların ortaya çıkan hasarı sarma noktasında yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bir taraftan da şehirlerin hayatını canlandırmamız, yıkılan yerlerin eski haline dönmesi lazım. Oradaki yerel ticaretin, mimarlık, mühendislik bürolarının devreye girmesi lazım. Yerinde dönüşümün esaslarını benimseyerek hayatı yeniden kurgulayıp orada daha sağlam, güvenli konutlarımızı yapıp yola çıkmamız icap ediyor" dedi. (AA)